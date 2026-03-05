Экс-замгубернатора Ростовской области оставили под арестом до августа

Задержали подозреваемую в 3 февраля 2025 года и сейчас инкриминируют статью о превышении должностных полномочий. По предварительной версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.