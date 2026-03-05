Ричмонд
Экс-замгубернатора Ростовской области оставили под арестом до августа

Суд продлил меру пресечения для экс-замгубернатора Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону состоялись слушания по делу экс-заместителя губернатора — бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Подсудимую оставили под арестом до августа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

— Начато рассмотрение уголовного дела. Поднимался вопрос о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения была продлена до 23 августа, — прокомментировали в инстанции.

Следующее судебное заседание назначили на 25 марта.

Напомним, в феврале 2026 года материалы дела в отношении экс-главы донского минфина передали в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.

Задержали подозреваемую в 3 февраля 2025 года и сейчас инкриминируют статью о превышении должностных полномочий. По предварительной версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.

