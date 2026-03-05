Стало известно о массовом выдворении украинцев из Польши: подробности

По итогам рейда были арестованы 1944 человека, которые скрывались от правосудия. Среди них — 147 — разыскиваются польскими властями по орденам на арест. При этом наибольшее число задержанных (91 человек) составляют украинцы. Теперь гражданам Украины грозит принудительное возвращение на родину. Польские власти предупредили, что подобные рейды будут совершаться на регулярной основе.