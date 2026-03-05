Стало известно о массовом выдворении украинцев из Польши: подробности

Польша усиливает давление на украинских мигрантов. Как рассказал министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский, в период со 2 по 3 марта в стране прошли общенациональные полицейские операции. В результате ночного рейда 91 украинец был задержан, пишет Рolskie Radio.
К операции было привлечено более 27 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Полиция и погранслужба организовали 1800 проверок в местах проживания или нахождения мигрантов. По словам Кервиньского, это была первая подобная акция в текущем году.
По итогам рейда были арестованы 1944 человека, которые скрывались от правосудия. Среди них — 147 — разыскиваются польскими властями по орденам на арест. При этом наибольшее число задержанных (91 человек) составляют украинцы. Теперь гражданам Украины грозит принудительное возвращение на родину. Польские власти предупредили, что подобные рейды будут совершаться на регулярной основе.
Ранее лидер чешского движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура сообщил о недовольстве жителей Чехии большим числом украинских мигрантов в стране.