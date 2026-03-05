Генштаб ВС Ирана отрицает запуск ракеты в сторону Турции

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран заявил о готовности Анкары дать ответ на любую атаку против республики на фоне конфликта в Иране. Он также отметил, что Анкара продолжит взаимодействовать с НАТО с целью устранения рисков на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В самом Североатлантическом альянсе осудили действия Тегерана после новости о ракете над Турцией.