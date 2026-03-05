Ричмонд
Генштаб ВС Ирана отрицает запуск ракеты в сторону Турции

В Генштабе ВС Ирана заявили, что Тегеран уважает суверенитет Турции.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран уважает суверенитет Турции и отрицает запуск ракеты в сторону ее территории. Такое заявление сделал Генштаб Вооруженных сил Исламской Республики.

«Вооруженные силы Ирана уважают суверенитет соседней и дружественной Турции и отрицают любой запуск ракеты в сторону этой страны», — сказано в заявлении Генштаба, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.

Напомним, в минувшую среду, 4 марта, над Турцией сбили баллистическую ракету, летевшую из Ирана. Она оказалась на территории страны после прохождения через воздушное пространство Ирака и Сирии.

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран заявил о готовности Анкары дать ответ на любую атаку против республики на фоне конфликта в Иране. Он также отметил, что Анкара продолжит взаимодействовать с НАТО с целью устранения рисков на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В самом Североатлантическом альянсе осудили действия Тегерана после новости о ракете над Турцией.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше