Мужчинам объяснили, как правильно приносить в офис цветы на 8 Марта

Цветы на 8 Марта остаются самым универсальным решением и в офисе тоже, но только если преподнесены коллегам или руководителю в правильном виде, пояснила aif.ru эксперт по деловому и светскому этикету Татьяна Тимошенко.
«Даря букет, важно сразу же решить и логистические задачи, чтобы транспортировка подарка не была головной болью женщины, — объяснила Тимошенко. — Женщине должно быть удобно увезти подарок домой», — подчеркивает Тимошенко.
Для подарков на работе идеальный вариант, отметила эксперт, — композиции в шляпных коробках или корзинах с флористической губкой. Им не нужна ваза, и они легко переживут дорогу в такси или метро, говорит эксперт.
«Если вы дарите классический букет, удостоверьтесь, что его упаковка позволит его везти в общественном транспорте, не чересчур объемная, и герметичная — не даст воде течь с букета: лучше, если стебли завернуты в полиэтилент с субстратом», — говорит Тимошенко.