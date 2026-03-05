Минская школьница потеряла 90 тысяч рублей, испугавшись военных дронов и тюрьмы

В Минске мошенники выманили у 14-летней школьницы 90 тысяч белорусских рублей. Подробности рассказали в МВД.
В милицию обратилась минчанка, заявившая, что аферисты вынудили ее дочь отдать семейные сбережения. Сначала девочка в мессенджере просто общалась с незнакомцем и отправила ему свою геолокацию. Спустя время ей прислали видео с человеком в камуфляже и маске, который пригрозил, что по ее координатам вышлют военные дроны, а ее саму обвинят в пособничестве терроризму.
Школьница испугалась и заблокировала собеседника. Но ей уже с другого номера позвонил мнимый следователь, который стал угрожать, что посадит в тюрьму ее мать.
— Чтобы спасти семью, потерпевшая взяла 90 тысяч рублей из сбережений родителей и передала деньги якобы для декларирования, — рассказали в пресс-службе.
Расследуется уголовное дело.
