Минская школьница потеряла 90 тысяч рублей, испугавшись военных дронов и тюрьмы

В милицию обратилась минчанка, заявившая, что аферисты вынудили ее дочь отдать семейные сбережения. Сначала девочка в мессенджере просто общалась с незнакомцем и отправила ему свою геолокацию. Спустя время ей прислали видео с человеком в камуфляже и маске, который пригрозил, что по ее координатам вышлют военные дроны, а ее саму обвинят в пособничестве терроризму.