Минская школьница потеряла 90 тысяч рублей, испугавшись военных дронов и тюрьмы

В Минске школьница отдала 90 тысяч рублей, чтобы спасти семью.

Источник: Комсомольская правда

В Минске мошенники выманили у 14-летней школьницы 90 тысяч белорусских рублей. Подробности рассказали в МВД.

В милицию обратилась минчанка, заявившая, что аферисты вынудили ее дочь отдать семейные сбережения. Сначала девочка в мессенджере просто общалась с незнакомцем и отправила ему свою геолокацию. Спустя время ей прислали видео с человеком в камуфляже и маске, который пригрозил, что по ее координатам вышлют военные дроны, а ее саму обвинят в пособничестве терроризму.

Школьница испугалась и заблокировала собеседника. Но ей уже с другого номера позвонил мнимый следователь, который стал угрожать, что посадит в тюрьму ее мать.

— Чтобы спасти семью, потерпевшая взяла 90 тысяч рублей из сбережений родителей и передала деньги якобы для декларирования, — рассказали в пресс-службе.

Расследуется уголовное дело.

К слову, ранее милиция назвала четыре признака в поведении ребенка, когда родители ребенка должны насторожиться.

Еще крупный банк сказал о возобновлении выплат по чекам Tax Free белорусам.

Тем временем Минтруда анонсировало изменения для сезонных рабочих в Беларуси.