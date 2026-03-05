Водителя скорой помощи в Италии заподозрили в убийстве пяти пациентов

Расследование по подозрению в убийстве как минимум пяти пожилых людей ведется в отношении 27-летнего водителя скорой помощи в Италии. Об этом пишет The Guardian.
По версии следствия, мужчина давал пациентам опасные для здоровья вещества во время перевозок из домов престарелых в больницы региона Эмилия-Романья. Адвокат водителя отрицает обвинения и утверждает, что его клиент «глубоко потрясен» подозрениями в свой адрес.
Семья одного из скончавшихся пациентов сообщила журналистам, что подозреваемый работал водителем машины скорой помощи, используемой для плановых перевозок пациентов. В поездках вместе с пациентами находились только водители, медицинского персонала внутри не было.
В настоящее время мужчина временно отстранен от работы. Лишь один из пациентов, смерть которого связывают с водителем, скончался во время транспортировки, остальные умерли через несколько дней. Адвокат отметил, что один из пациентов умер через 13 дней после перевозки, при этом все пятеро испытывали острые эпизоды дыхательной недостаточности во время поездки.
Последний случай смерти, в связи с которым водителю скорой помощи предъявлено подозрение, произошел в ноябре 2025 года. В течение нескольких месяцев родственники умерших не выражали сомнений по поводу обстоятельств смерти. Подозрения возникли после того, как одна из семей запросила вскрытие тела умершего родственника. Газета не уточняет, каким именно веществом, по мнению следствия, могли быть отравлены пожилые люди.
Жительница Британии Люси Летби убила семь детей с июня 2015 по июнь 2016 года — в это время в больнице участились случаи необычных смертей среди малышей. Это заметил доктор Стивен Брири, который первым предположил, что к этим инцидентам может быть причастна медсестра. Однако руководство больницы не стало сообщать в полицию о его подозрениях, и лишь в 2018 году женщину арестовали.