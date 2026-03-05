Водителя скорой помощи в Италии заподозрили в убийстве пяти пациентов

Жительница Британии Люси Летби убила семь детей с июня 2015 по июнь 2016 года — в это время в больнице участились случаи необычных смертей среди малышей. Это заметил доктор Стивен Брири, который первым предположил, что к этим инцидентам может быть причастна медсестра. Однако руководство больницы не стало сообщать в полицию о его подозрениях, и лишь в 2018 году женщину арестовали.