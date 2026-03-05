В Ростовской области в ДТП погиб 61-летний пешеход

В городе Таганроге Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пожилой мужчина. Трагедия случилась вечером 4 марта на улице Чехова.
По предварительной информации, полученной от областной Госавтоинспекции, авария произошла около 21 часа в районе дома № 257. За рулем автомобиля «Ниссан Тианна» находился 22-летний водитель. Легковой автомобиль совершил наезд на 61-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход двигался слева направо по ходу движения машины.
От полученных травм пострадавший скончался на месте инцидента до прибытия бригады скорой помощи.
Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего и проводят необходимые следственные действия.
В связи с трагическим случаем донская Госавтоинспекция обратилась ко всем водителям с призывом быть предельно внимательными на дорогах. Автомобилистам напоминают о необходимости заблаговременно снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, чтобы гарантированно успеть остановиться и пропустить людей.
