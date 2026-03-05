В Ростовской области в ДТП погиб 61-летний пешеход

В связи с трагическим случаем донская Госавтоинспекция обратилась ко всем водителям с призывом быть предельно внимательными на дорогах. Автомобилистам напоминают о необходимости заблаговременно снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, чтобы гарантированно успеть остановиться и пропустить людей.