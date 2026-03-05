Солнце находится в одном из самых спокойных состояний за последние годы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Рост вспышечной активности, связанный с появлением трех групп пятен на Солнце, завершен, и звезда находится в одном из самых спокойных состояний за последние годы. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Солнце продолжает находиться в одном из самых спокойных состояний за последние годы. Попытка оторваться от дна, связанная с появлением на обращенной к Земле стороне сразу трех групп пятен, на данный момент окончательно завершена. График вспышек снова рисует прямую линию — к завтрашнему утру активность полностью уйдет в ноль», — отмечается в сообщении.
Специалисты подчеркнули, что солнечный цикл находится на стадии спада, поэтому «глубокие провалы скоро станут привычными».