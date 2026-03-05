В Екатеринбурге прощаются с режиссером Николаем Колядой

В Екатеринбурге началась церемония прощания с режиссером и драматургом Николаем Колядой. Траурное мероприятие проходит в созданном им «Коляда-Театре». Об этом сообщает «Комсомольская правда — Екатеринбург».
Министр культуры России Ольга Любимова направила в театр телеграмму с соболезнованиями. Она отметила, что самобытный талант и профессиональная самоотдача режиссера снискали уважение в профессиональном сообществе и искреннюю любовь зрителей далеко за пределами Екатеринбурга.
В самом театре из-за смерти Коляды решили не отменять спектакли, хотя и признаются, что это непросто. Артисты призвали не переживать за них — Николай Коляда собрал очень сильную труппу.
Напомним, 2 марта губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что Николай Коляда, 68-летний екатеринбургский драматург и худрук «Коляда-театра» ушел из жизни. Позже выяснилось, что театральный режиссер и руководителя «Коляда-театра» умер от септического шока.