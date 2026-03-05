Ричмонд
Премьер Канады Карни не исключил участия страны в конфликте на Ближнем Востоке

Вооруженные силы Канады могут принять участие в конфликте на Ближнем Востоке на стороне союзников. Об этом в четверг, 5 марта, заявил премьер-министр страны Марк Карни после выступления в парламенте Австралии.

— Вы задали фундаментальный гипотетический вопрос про конфликт, который может распространиться очень широко. Сегодняшние события и события недавнего времени указывают на это, поэтому никогда нельзя категорически исключать участие. Мы будем поддерживать наших союзников, — цитирует его CNN.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марко Рютте отметил, что Североатлантический альянс подготовился к возможному задействованию статьи о коллективной обороне против Ирана. По его словам, объединение обеспечивает защиту «каждого дюйма территории».

4 марта министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна планирует начать новый этап военной операции совместно с Израилем против Ирана. Он уточнил, что американские власти стремятся установить полный контроль над воздушным пространством Ирана в течение недели.

