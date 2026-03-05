Воровство на ремонте сельского ДК в Башкирии: инженер украл 1,4 млн рублей

В Башкирии Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно версии следствия, в июле 2024 года ООО «Башстроймонтаж» заключило контракт с МБУ «Культурно-досуговый центр» на ремонт мягкой кровли сельского дома культуры. Сумма договора превышала 4,7 миллиона рублей.
Главный инженер организации внес в отчетность ложные сведения об объемах материалов и работ, занизив их фактическую стоимость почти на 1,4 миллиона. Однако администрация района, основываясь на документах, оплатила контракт полностью.
Обвиняемый признал вину. На его имущество стоимостью более двух миллионов рублей наложили арест. Все материалы дела направлены в Мелеузовский районный суд.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.