Приморье может ощутить отголоски землетрясений из Китая: прогнозы ученого

«Самые опасные территории — Камчатка и Курильские острова, далее следует остров Сахалин. Наш регион находится в арьергарде тектонических процессов, что обеспечивает более спокойную обстановку. Однако понятие “безопасный район” требует оговорок», — приводит его слова ТАСС.
Как добавил ученый, история знает примеры, когда регионы, считавшиеся безопасными и нецунамигенными, преподносили сюрпризы. Он пояснил, что 170 лет наблюдений — недостаточный срок для долгосрочных прогнозов, но вполне достаточный, чтобы сделать вывод: разрушительные землетрясения в Приморье возможны, хотя и случаются реже, чем в соседних сейсмоактивных зонах.
Шестаков также обратил внимание на влияние соседних государств: сейсмическая активность в северо-восточных провинциях Китая неизбежно отражается на Дальнем Востоке России. Если сильное землетрясение произойдет, например, в районе Харбина или Муданьцзяна, его отголоски почувствуют и жители Приморья. При этом степень воздействия, уточнил профессор, будет зависеть от магнитуды, глубины очага и характера подземных толчков.
Ранее ученые Университета Цукубы (Япония) представили результаты исследования, объясняющего причину необычно частого повторения мегаземлетрясений на Камчатке.