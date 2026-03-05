Приморье может ощутить отголоски землетрясений из Китая: прогнозы ученого

Как добавил ученый, история знает примеры, когда регионы, считавшиеся безопасными и нецунамигенными, преподносили сюрпризы. Он пояснил, что 170 лет наблюдений — недостаточный срок для долгосрочных прогнозов, но вполне достаточный, чтобы сделать вывод: разрушительные землетрясения в Приморье возможны, хотя и случаются реже, чем в соседних сейсмоактивных зонах.