Редкий кот с четырьмя ушами набрал тысячи подписчиков в соцсетях

В США домашний кот стал популярным благодаря редкой генетической мутации.

Источник: Аргументы и факты

В США кот по имени Добби стал популярным благодаря необычной генетической мутации — у животного четыре уха. Видео с домашним животным активно распространяется в соцсетях.

По словам его временной хозяйки Стефани Браун, животное совершенно здорово и ничем не отличается по активности и поведению от обычных котов. Добби сначала жил в доме, но из‑за проблем с другой кошкой его передали в приют, где он был позже замечен волонтёром Браун. Сейчас у кота уже сотни тысяч подписчиков.

Кот не только необычен внешне, но и обладает доброжелательным характером — он игрив, ласков и хорошо ладит с детьми, что ещё сильнее подогревает интерес к нему. Помимо фотографий и видео в сети, для Добби уже начали выпускать фан‑мерч — от футболок до кружек с его изображением.

