Эксперт по этикету Тимошенко: лучший подарок на 8 Марта — чай или кофе

«В деловом этикете выбирать подарки стоит в рамках правила “качественной нейтральности”, — говорит Тимошенко. — Допустимы универсальные гастрономические подарки: например, красиво оформленный элитный рассыпной чай или хороший зерновой кофе. Коробка конфет остается золотой классикой, но с оговоркой: сегодня многие следят за фигурой и ограничивают сахар, поэтому лучше выбирать горький шоколад или полезные сладости».