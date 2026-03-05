Эксперт по этикету Тимошенко: лучший подарок на 8 Марта — чай или кофе

Эксперт по этикету Тимошенко в разговоре с aif.ru отметила, что поздравлять коллег с 8 Марта уместно, и перечислила самые нейтральные подарки, которые точно подойдут каждой.
«Нет проблем с тем, акцентировать ли внимание на гендерном празднике в профессиональной среде, — объяснила эксперт. — Это официальный праздник. В российских коллективах поздравляли и продолжают поздравлять каждую женщину».
Эксперт также отметила, что дарить одинаковые подарки всем коллегам — нормально с точки зрения этикета.
«В деловом этикете выбирать подарки стоит в рамках правила “качественной нейтральности”, — говорит Тимошенко. — Допустимы универсальные гастрономические подарки: например, красиво оформленный элитный рассыпной чай или хороший зерновой кофе. Коробка конфет остается золотой классикой, но с оговоркой: сегодня многие следят за фигурой и ограничивают сахар, поэтому лучше выбирать горький шоколад или полезные сладости».