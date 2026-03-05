В Красноярском крае выбрали самых красивых сотрудниц полиции: фото милых дам в погонах

В преддверии 8 Марта в ГУ МВД России по Красноярскому краю подвели итоги ежегодного творческого состязания «Весеннее очарование». В фотоконкурсе приняли участие более 80 сотрудниц органов внутренних дел из 17 подразделений региона.
Жюри определило тройку лидеров. Первое место завоевала сержант полиции Эвелина Колдина — полицейский взвода ППСП отдела полиции № 7 МУ МВД России «Красноярское». На втором месте майор полиции Ольга Беляцкая, инспектор по особым поручениям УГИБДД. Третье место у старшего лейтенанта внутренней службы Алены Талашмановой, ревизора КРО ГУ МВД.
Кроме того, организаторы отметили победительниц в специальных номинациях. «Мисс Очарование» стала капитан полиции Елизавета Маннапова из Ачинска. Звание «Мисс Элегантность» получила лейтенант полиции Ольга Шегулова из Балахтинского района. «Мисс Улыбка» признана майор полиции Татьяна Шако из Канска. «Мисс Вдохновение» — лейтенант полиции Валентина Гурулева из Северо-Енисейского района. «Мисс Весна» — лейтенант полиции Анастасия Сапарниязова, также представляющая Канск.