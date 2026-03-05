В Красноярском крае выбрали самых красивых сотрудниц полиции: фото милых дам в погонах

Кроме того, организаторы отметили победительниц в специальных номинациях. «Мисс Очарование» стала капитан полиции Елизавета Маннапова из Ачинска. Звание «Мисс Элегантность» получила лейтенант полиции Ольга Шегулова из Балахтинского района. «Мисс Улыбка» признана майор полиции Татьяна Шако из Канска. «Мисс Вдохновение» — лейтенант полиции Валентина Гурулева из Северо-Енисейского района. «Мисс Весна» — лейтенант полиции Анастасия Сапарниязова, также представляющая Канск.