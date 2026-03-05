Нас испытывают на прочность: В Кишиневе опять отключают электричество — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключения[ электричества в Кишиневе в четверг, 5 марта 2026.
Работы будут вести по следующим адресам:
Ботаника.
Ул. Пандурилор, 2 — с 10:00 до 17:30.
Чеканы.
Ул. М. Дрэган, 17A, 26, 28, 28/2, 30/1, 30/2, 30/3, 30/5, 30/8, 30/9, 32, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 40/2, 9001 — с 08:50 до 16:00.
Ул. Колоница, 3237, 9999, Узинелор, 201/1, 201/10, 201/11, 203, 205/6, 209/1, 209/4, 210 — с 09:00 до 16:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы.
За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.
