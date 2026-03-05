Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди и понижение температуры ожидаются в Ростове в ближайшие дни

Пасмурная погода сохранится в Ростове в ближайшие три дня.

Источник: Комсомольская правда

Осадки и понижение температуры ожидаются в Ростове-на-Дону в ближайшие три дня, то есть 5, 6 и 7 марта. Такой прогноз синоптиков представили в одном из онлайн-сервисов.

Отмечается, что столбики термометров днем сохранятся в пределах +4−5 градусов, а по ночам будут опускаться до 0 и +1. При этом ощущаться такая погода, особенно в темное время суток, должна «как минусовая».

Дожди в донской столице могут пройти днем 5 марта, а также днем и вечером 6 марта.

Напомним, ранее на сайте «КП — Ростов-на-Дону» опубликовали прогноз погоды на 5 марта от Ростовского гидрометцентра.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.