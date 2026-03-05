Аферисты начали использовать «ложные знакомства» для вымогательства денег к 8 Марта

Мошенники в преддверии 8 Марта разработали новую схему обмана с «ложными знакомствами» в социальных сетях — злоумышленники создают фейковые профили и просят у россиян деньги на подарки к празднику. Об этом в четверг, 5 марта, рассказал эксперт платформы «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.