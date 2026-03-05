Аферисты начали использовать «ложные знакомства» для вымогательства денег к 8 Марта

Мошенники в преддверии 8 Марта разработали новую схему обмана с «ложными знакомствами» в социальных сетях — злоумышленники создают фейковые профили и просят у россиян деньги на подарки к празднику. Об этом в четверг, 5 марта, рассказал эксперт платформы «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.
— Создав привлекательный фальшивый профиль и установив эмоциональный контакт, они под благовидным предлогом — «срочно купить подарок маме к 8 Марта», «попал в финансовую яму перед праздником» — просят «взаймы» денег, после чего исчезают, — объяснил эксперт.
Он также добавил, что накануне праздников в Сети происходит всплеск активности фальшивых конкурсов и розыгрышей. Россиян часто привлекают «яркие объявления с призами в виде ювелирных украшений, путевок или подарочных сертификатов на крупные суммы», передает ТАСС.
Эксперт по распознанию лжи Илья Анищенко также рассказал о трех этапах психологической обработки жертв телефонными мошенниками: точечное воздействие с использованием личной информации, запугивание и изоляция.