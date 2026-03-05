Fars: в Иране разработали план по управлению страной в условиях долгой войны

Иранское правительство приступило к реализации плана управления страной в условиях возможного затяжного конфликта. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источники в иранском правительстве.
По данным источника, знакомого с документом, так называемый план чрезвычайного положения предусматривает меры по обеспечению основных потребностей населения в военное время и направлен на поддержание устойчивости государства.
«План чрезвычайного положения учитывает все потребности населения в условиях войны и, при точном его исполнении, может обеспечить наилучший возможный способ управления страной, особенно в экономической сфере», — приводит агентство слова источника.
Как уточняется, документ был доведен до всех исполнительных органов власти и утвержден президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом.
Накануне Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Тегеран начал осуществлять военный план, ранее разработанный лично верховным лидером Ирана, ныне покойным Али Хаменеи, и высшим командованием. Отмечается, что план разработали после 12-дневной войны Израиля против Ирана в июне 2025 года.
Напомним, после убийства Али Хаменеи Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале «самой мощной» атаки, направленной против Израиля и военных объектов США на Ближнем Востоке.