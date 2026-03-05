Ричмонд
Почти 18 тысяч свердловских школьников написали пробный ЕГЭ по русскому языку

В школах Свердловской области прошел тренировочный экзамен перед ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области одиннадцатиклассники написали тренировочный ЕГЭ по русскому языку. В ходе мероприятия свои силы в знании предмета испытали почти 18 тысяч выпускников. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

— Подготовка к ЕГЭ в регионе проходит в плановом режиме. Тренировочные мероприятия позволяют заранее отработать все организационные и технические процессы, чтобы основной этап экзаменационной кампании прошел без сбоев, — пояснили в Департаменте.

Всего для тренировки были выбраны 155 пунктов проведения экзамена. Число организаторов составило почти 7 тысяч человек. Пока школьники проверяли свои знания, организаторы проверяли работу сотрудников и оборудования.

Также специалисты протестировали процесс передачи экзаменационных материалов в пункты проведения. В аудиториях проверили систему видеонаблюдения, а также печать и сканирование материалов.

Напомним, что сдача ЕГЭ в 2026 году начнется с 1 июня.