Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

База всех домашних животных будет создана в Минске

Минская ветстанция рассказала о создании базы всех домашних животных в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске хотят создать информационную базу всех домашних животных, пишет БелТА.

Так, Мингорветстанция планирует в течение ближайших лет разработать информбазу, где зарегистрируют всех домашних животных и животных-компаньонов. В базу внесут сведения о рождении животного, вакцинациях и иных ветеринарных манипуляциях, владельце и чипировании (если он было сделано).

— Также в базу будут вносить подсказки для ветеринарных врачей, которые будут проводить прием, — рассказал начальник Минской городской ветеринарной станции Дмитрий Шалойко.

Сначала ресурс будет доступен только для ветврачей, но в планах на будущее открыть доступ и для владельцев животных, чтобы они могли посмотреть результаты анализов, данные о последних вакцинацях и т. д. При успешной реализации проекта опыт Минска могут масштабировать на всю страну.

Ранее «Комсомолка» писала, что налог на собак в Минске будет начисляться всем владельцам, независимо от факта регистрации животного с 1 июля 2026: «Информацию соберут из разных источников».