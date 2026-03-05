База всех домашних животных будет создана в Минске

В Минске хотят создать информационную базу всех домашних животных, пишет БелТА.
Так, Мингорветстанция планирует в течение ближайших лет разработать информбазу, где зарегистрируют всех домашних животных и животных-компаньонов. В базу внесут сведения о рождении животного, вакцинациях и иных ветеринарных манипуляциях, владельце и чипировании (если он было сделано).
— Также в базу будут вносить подсказки для ветеринарных врачей, которые будут проводить прием, — рассказал начальник Минской городской ветеринарной станции Дмитрий Шалойко.
Сначала ресурс будет доступен только для ветврачей, но в планах на будущее открыть доступ и для владельцев животных, чтобы они могли посмотреть результаты анализов, данные о последних вакцинацях
