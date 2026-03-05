База всех домашних животных будет создана в Минске

Сначала ресурс будет доступен только для ветврачей, но в планах на будущее открыть доступ и для владельцев животных, чтобы они могли посмотреть результаты анализов, данные о последних вакцинацях и т. д. При успешной реализации проекта опыт Минска могут масштабировать на всю страну.