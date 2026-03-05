Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Сочи задержаны 89 рейсов на прилет и 94 на вылет

До конца суток Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова готов обслужить 89 рейсов на прибытие и 94 рейса на вылет.

Источник: Российская газета

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани города-курорта, по состоянию на 8.30 сочинский аэропорт работает по фактическому расписанию. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты, по информации Росавиации, 5 марта в 05:58.

Регистрация на рейсы возобновилась, и началось обслуживание самолетов в порядке очереди и по мере готовности экипажей.

«Обстановка в аэропорту спокойная. Все операции — от регистрации до посадки на рейсы — выполняются в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Сейчас скоплений пассажиров в сочинском аэропорту нет. В терминале работают менеджеры по гостеприимному сервису.

Пассажирам порекомендовали заранее уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед выездом в аэропорт.

Напомним, накануне и минувшей ночью режим атаки БПЛА длился с 15.00 до 20.13, с 20.52 до 4.22 и с 4.53 до 5.20.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше