В аэропорту Сочи задержаны 89 рейсов на прилет и 94 на вылет

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани города-курорта, по состоянию на 8.30 сочинский аэропорт работает по фактическому расписанию. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты, по информации Росавиации, 5 марта в 05:58.
Регистрация на рейсы возобновилась, и началось обслуживание самолетов в порядке очереди и по мере готовности экипажей.
«Обстановка в аэропорту спокойная. Все операции — от регистрации до посадки на рейсы — выполняются в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Сейчас скоплений пассажиров в сочинском аэропорту нет. В терминале работают менеджеры по гостеприимному сервису.
Пассажирам порекомендовали заранее уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед выездом в аэропорт.
Напомним, накануне и минувшей ночью режим атаки БПЛА длился с 15.00 до 20.13, с 20.52 до 4.22 и с 4.53 до 5.20.