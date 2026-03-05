Разработана программа с ИИ для предсказания лесных пожаров

Программа также реализует процедуру адаптивного обучения с обратной связью, что позволяет уточнять модель при поступлении новых данных или экспертных корректировок. Нейронная сеть обучена на снимках из открытых баз данных и способна обнаруживать признаки пожароопасных ситуаций, например, бурелом. По словам научного руководителя проекта, доктора технических наук, профессора ПГУ Николая Юркова, искусственный интеллект прогоняет поступающие снимки по разработанной модели, строит внутренние матрицы и обнаруживает потенциально опасные места. После этого в эти места может быть направлена бригада для ликвидации угрозы.