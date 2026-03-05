Ричмонд
Вместимость электричек увеличат на период мартовских праздников в Приморье

С 6 по 9 марта на направлениях во Владивосток и Спасск-Дальний добавят дополнительные вагоны.

Источник: PrimaMedia.ru

В преддверии длинных выходных, с 6 по 9 марта, на фоне ожидаемого роста пассажиропотока составы ряда пригородных электропоездов на двух популярных направлениях Приморья будут увеличены, об этом сообщается в ТГ-канале (18+) «Экспресс Приморья».

Составы увеличат на следующих направлениях:

№ 6007 «Владивосток — Ружино» 6 и 8 марта выйдет на линию составностью — 10 вагонов; № 6008 «Ружино — Владивосток» 7 и 9 марта — 10 вагонов; № 6365 «Владивосток — Спасск-Дальний» 8 и 9 марта — 8 вагонов; № 6366 «Спасск-Дальний — Владивосток» 8 и 9 марта — 8 вагонов.

Отмечается, что 7, 8 и 9 марта пригородные поезда будут курсировать по расписанию выходного дня.

Напомним, жители Приморья стали чаще пользоваться электричками после введения единого городского тарифа. С начала года было перевезено более 300 тысяч пассажиров. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2025 года.