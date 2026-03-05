Полиция Владивостока ищет свидетелей опасного вождения в центре города

Тех, кто видел опасное вождение или само дорожно‑транспортное происшествие в указанном районе, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции либо позвонить по телефонам 249‑00‑04 или 102/02. Отдельное обращение адресовано человеку, который снял происходящее на видео и выложил запись в интернет: его просят откликнуться и помочь следствию.