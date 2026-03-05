Полиция Владивостока ищет свидетелей опасного вождения в центре города

Во Владивостоке полиция ищет очевидцев опасного вождения в центре города, из‑за которого возбудили уголовное дело по статье 267.1 УК РФ о создании угрозы безопасности движения. По данным специализированного отдела по расследованию дорожно‑транспортных преступлений Следственного управления УМВД России по Владивостоку, неизвестные водители маневрировали так, что создали угрозу для других участников движения.
По материалам следствия, инцидент произошёл не позднее 3 июля 2025 года, в районе улиц Алеутская и Светланская во Владивостоке. Правоохранители пытаются установить точное время и все обстоятельства произошедшего, чтобы оценить, насколько действия водителей нарушали правила и создавали риск для людей.
Тех, кто видел опасное вождение или само дорожно‑транспортное происшествие в указанном районе, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции либо позвонить по телефонам 249‑00‑04 или 102/02. Отдельное обращение адресовано человеку, который снял происходящее на видео и выложил запись в интернет: его просят откликнуться и помочь следствию.
В полиции подчёркивают, что данные очевидцев помогут восстановить картину событий и дать юридическую оценку действиям участников движения. Всех, кто готов поделиться информацией или предоставить материалы, заверяют в сохранении конфиденциальности.