В Самаре четыре исторических здания превратят в гостиницы

В центре Самары четыре исторических здания станут гостиницами после реставрации. Речь идет о домах на улицах Ленинской, Водников, Максима Горького и Фрунзе. Сейчас специалисты готовят проектную документацию. Об этом сообщает «Самарская газета».
«Преобразование этих объектов культурного наследия позволит вдохнуть в них новую жизнь. Инвесторы готовы вложить средства в сохранение уникального архитектурного облика города», — говорится в сообщении.
Реставрацией займутся три компании. Организация из Нижнего Новгорода приобрела «Дом на усадьбе мещанина Лесина» на Ленинской. Она также займется «Домом Рамзина» на Водников, который был признан аварийным в 2013 году.
Компания из Казани получила право на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Полукаменный дом и каменный флигель на усадьбе коллежского асессора П. Панафидина» на Фрунзе. Самарская организация выиграла аукцион на приобретение «Дома на усадебном месте купца Полуэктова» на Максима Горького.