В Краснодаре выявлено более 3,5 тыс вывесок с нарушениями

В Краснодаре демонтировано 39 вывесок с нарушениями.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре продолжается работа по выявлению вывесок, установленных с нарушениями. С 2025 года в городе действуют правила, которые регулируют установку и размещение информационных конструкций. В частности, документ регулирует размер информационного стенда и его местоположение. В историческом центре и на магистральных улицах нельзя было устанавливать вывески на иностранном языке. С 1 марта эта норма применяется ко всем торговым точкам.

«В настоящее время управлением муниципального контроля АМОгК выявлено более 3500 вывесок, не соответствующих правилам, и демонтировано 39», — рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

У владельца есть 15 дней на самостоятельное устранение нарушений. Если реакции нет, выпускается постановление о принудительном демонтаже конструкций. Их увозят на стоянку ответственного хранения на ул. Жигулевскую.