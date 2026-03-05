Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правила техосмотра изменили в России

МВД расторгнет договоры с недобросовестными участниками рынка, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

МВД меняет правила техосмотра — ожидается временное прекращение доступа недобросовестных организаций к Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО). Восстановление доступа будет возможно после подачи соответствующей апелляции.

Сейчас при обнаружении двух фактов оформления фальшивых диагностических карт в течение года, МВД передаёт соответствующие сведения в Российский союз автостраховщиков. Он имеет право аннулировать аккредитацию у оператора.

Как уточняет «РГ», новый порядок предполагает немедленное отключение нарушителей от системы, минуя стадию согласования. Операторы, временно лишённые доступа к системе, смогут подать электронную жалобу через официальный сайт МВД в течение 20 дней.

Срок рассмотрения такой жалобы установлен в 15 рабочих дней с момента её поступления. Доступ может быть восстановлен на основании решения руководителя соответствующего органа государственного контроля.

Отметим, что на сегодняшний день в России работают порядка 3,5 тысячи операторов техобслуживания. После уточнения правил надзор за ними станет строже.