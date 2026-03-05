Ричмонд
Politico: США планируют проводить операцию против Ирана в течение 100 дней

Вашингтон рассчитывает, что операция против Ирана займет не менее 100 дней. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в издании Politico, ссылаясь на внутренний документ Пентагона.

По данным газеты, Центральное командование США обратилось к ведомству с просьбой направить в свою штаб-квартиру в Тампе больше офицеров военной разведки для поддержки операции.

Кроме того, Пентагон пытается направить в Иран больше средств ПВО, особенно компактных и недорогих систем противодействия дронам, которые ведомство создает в течение последних нескольких лет.

— Мы стали свидетелями совершенно спонтанной операции, в ходе которой, по всей видимости, никто на самом деле не понимал и не верил, что военные действия неизбежны, — считает бывший высокопоставленный американский дипломат Джеральд Файерштейн.

Днем ранее субмарина армии Соединенных Штатов торпедировала основной боевой корабль иранской армии. Это первое потопление корабля противника торпедой со времен Второй мировой войны.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о конфликте на Ближнем Востоке — в материале «Вечерней Москвы».

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
