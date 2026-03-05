Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава ГВСУ-8 признал вину в хищении девяти миллиардов у Минобороны

Бывший руководитель Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный признал вину в многомиллиардных хищениях у Минобороны России. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомились журналисты. Экс-чиновник раскаялся и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

«По фактам уголовного дела он будет давать подробные показания», — приводит вырезку из документа ТАСС.

Напомним, Вадим Выгулярный, бывшая замглавы Минстроя ДНР Юлия Мерваезова и ещё несколько фигурантов проходят по делу о крупных хищениях при исполнении госконтрактов. Потерпевшими признали пять организаций. Самого Выгулярного задержали в июле минувшего года. Экс-чиновника заключили под стражу, однако он не теряет надежд освободиться под залог.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.