Экс-глава ГВСУ-8 признал вину в хищении девяти миллиардов у Минобороны

Напомним, Вадим Выгулярный, бывшая замглавы Минстроя ДНР Юлия Мерваезова и ещё несколько фигурантов проходят по делу о крупных хищениях при исполнении госконтрактов. Потерпевшими признали пять организаций. Самого Выгулярного задержали в июле минувшего года. Экс-чиновника заключили под стражу, однако он не теряет надежд освободиться под залог.