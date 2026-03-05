В Омской области продают участок-привидение

Земельный фонд Омской области объявил торги на новые участки для сельхозпроизводителей. В долгосрочную аренду сроком на 10 лет предлагается 332 гектара земли в двух районах региона.
В аукционные лоты вошли пять участков в Комсомольском сельском поселении Омского района. Их площадь варьируется от 11,6 до 92,9 гектара. Земля предназначена для сельскохозяйственного использования. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 марта 2026 года.
Один из земельных наделов имеет специфическую форму. Автору материала он напомнил очертания привидения.
Еще шесть участков расположены в Паутовском сельском поселении Нижнеомского района, их площадь — от 6,7 до 50 гектаров. Они также предлагаются для сельхозиспользования, сенокошения и животноводства. При этом строительство зданий и сооружений на этих землях не предусмотрено. Заявки можно подать до 19 марта 2026 года.
«Предоставление земель в долгосрочную аренду — важный инструмент поддержки сельхозпроизводителей. Мы приглашаем всех омских аграриев воспользоваться этим предложением», — отметил исполняющий обязанности руководителя Земельного фонда Омской области Павел Попов.
Подробная информация об условиях аукциона доступна на электронной площадке АО «Сбербанк — АСТ». Ознакомиться с процедурами предоставления земельных участков сельхозназначения можно также на сайте Земельного фонда Омской области. Торги проводятся в соответствии с Земельным кодексом РФ и региональными нормативными актами.