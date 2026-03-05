В Омской области продают участок-привидение

Еще шесть участков расположены в Паутовском сельском поселении Нижнеомского района, их площадь — от 6,7 до 50 гектаров. Они также предлагаются для сельхозиспользования, сенокошения и животноводства. При этом строительство зданий и сооружений на этих землях не предусмотрено. Заявки можно подать до 19 марта 2026 года.