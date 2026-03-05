Психиатр Фимкин предупредил о росте алкогольных психозов с приходом весны

Количество срывов у людей с алкогольной зависимостью резко возрастает в начале весны, а отделения реанимации пополняются пациентами с острыми психозами. Об этом рассказал эксперт телеканала «Доктор», врач-психиатр Степан Фимкин.
Эксперт объяснил, что у людей, склонных к зависимостям, внутреннее напряжение нарастает постепенно: увеличивается раздражительность, нарушается сон, появляется чувство неуверенности. В таких обстоятельствах алкоголь воспринимается как самый доступный способ облегчить состояние.
Фимкин добавил, что «белая горячка» (алкогольный делирий) сама по себе редко возникает в разгар праздников. Это опасное состояние развивается в результате резкого прекращения употребления после длительного запойного периода.
К марту запасы жизненно важных веществ в организме истощаются даже у здоровых людей, а у хронических алкоголиков ситуация близка к критической. Алкоголь способствует вымыванию витаминов группы B, а также A, C, E и PP.
— На этом фоне усугубляются судороги, сердечные сбои, галлюцинации и психические расстройства. Нехватка витаминов в связке с интоксикацией вызывают тяжелые поражения нервной системы, такие как алкогольная энцефалопатия и полинейропатия, — отметил эксперт, передает «Газета.Ru».
Во время массовых торжеств, таких как свадьбы, корпоративы или семейные праздники, гости часто оказываются перед вопросом: пить или отказаться от спиртного. Главный врач частной психиатрической клиники доктора Шурова, психиатр, нарколог Василий Шуров обратил внимание на проблему давления окружающих на гостей, предпочитающих вести здоровый образ жизни.