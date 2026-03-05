Врач Гулакова назвала, как победить зависимость от сосудосуживающих капель

Врач-отоларинголог Анна Гулакова в разговоре с aif.ru объяснила, как прекратить зависимость, возникшую от сосудосуживающих капель — ее еще называют «нафтизинозависимостью».
«Если человек капает в нос сосудосуживающие капли, то стоит поменять форму препарата, заменив на спрей — так лекарства за один раз в нос будет попадать меньше, — объяснила эксперт. — Следующий шаг — уменьшить концентрацию: можно взять детские капли, а затем и их разбавить физраствором».
Дальше, по словам эксперта, стоит начать капать средство только в одну ноздрю — ту, что ощущается более заложенной, а временные промежутки между закапываниями увеличивать.
Со временем при таком подходе человек может перейти с сосудосуживающих капель на другие, более щадящие препараты, говорит врач. «Например, заменить сосудосуживающие капли гипертоническим, то есть высококонцентрированным солевым раствором», — уточняет Гулакова.
