Путешествие и деньги: омички рассказали, какой подарок хотели бы получить на 8 Марта

В ходе опроса, проведенного сервисом SuperJob среди омских женщин, выяснились их предпочтения подаркам. В пятерку ожидаемых омичками презентов вошли деньги, путешествия, билеты в театр, подарочные сертификаты и парфюмерия.
Омские женщины, в преддверии Международного женского дня, надеются на сюрпризы от своих вторых половинок. При этом их мечты имеют значительную финансовую составляющую. На первом месте среди желаний у омских женщин — путешествие в качестве подарка. О нем заявили 21% опрошенных. Второе место в подарочном рейтинге осталось за деньгами — на такой сюрприз от своего мужчины рассчитывает каждая пятая омичка. Третье место заняли билеты в театр или в кино — такой подарок порадовал бы 11% омских женщин. Подарочные сертификаты оказались на четвертом месте (10%), а на пятом — парфюмерия и косметика (6%).
Также омички не возражали бы получить в качестве «женской награды» смартфоны и гаджеты, украшения и часы, бытовая техника, а также сертификаты на обучение — такое пожелание высказали 5% опрошенных. И лишь 2% омичек обрадуются в предстоящий праздник, если получат в качестве подарка коробку конфет или книгу.
