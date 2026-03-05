Путешествие и деньги: омички рассказали, какой подарок хотели бы получить на 8 Марта

Омские женщины, в преддверии Международного женского дня, надеются на сюрпризы от своих вторых половинок. При этом их мечты имеют значительную финансовую составляющую. На первом месте среди желаний у омских женщин — путешествие в качестве подарка. О нем заявили 21% опрошенных. Второе место в подарочном рейтинге осталось за деньгами — на такой сюрприз от своего мужчины рассчитывает каждая пятая омичка. Третье место заняли билеты в театр или в кино — такой подарок порадовал бы 11% омских женщин. Подарочные сертификаты оказались на четвертом месте (10%), а на пятом — парфюмерия и косметика (6%).