Бывшую жену футболиста Погребняка попытались развести на деньги после наезда

Неизвестный мужчина попытался обвинить Марию Погребняк в наезде на автомобиле и потребовал вызвать скорую помощь. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Неизвестный мужчина попытался обвинить Марию Погребняк в наезде на автомобиле и потребовал вызвать скорую помощь. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Инцидент произошел, когда Погребняк пыталась припарковать автомобиль. По данным источника, к машине внезапно подбежал прохожий и бросил в сторону автомобиля зажигалку. После этого он начал громко утверждать, что модель якобы сбила его.

Погребняк вышла из машины и осмотрела автомобиль. По ее словам, на кузове не было никаких следов столкновения.

На месте оказались очевидцы, которые помогли вызвать сотрудников полиции. Прибывшие правоохранители опросили мужчину.

Во время разговора с полицейскими он признал, что фактического наезда не было. По его словам, ему стало плохо из-за повышенного давления, и он ударил по машине.

После этого мужчина предложил урегулировать ситуацию мирно и подписать соглашение. Погребняк считает, что прохожий мог рассчитывать получить деньги.

