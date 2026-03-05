Какие ошибки в трудовой книжке снижают пенсию

При оформлении новой трудовой книжки по приказу Минтруда, если кадровый специалист ошибся в расположенной на титульном листе записи, то его могут не исправлять — его просто уничтожают через специальную технику, а выдачу новой документации осуществляют уже после. Если же в трудовой уже есть записи, исправлять их должен только уполномоченный сотрудник — кадровик, руководитель организации или индивидуальный предприниматель. Важно подчеркнуть, что именно организация, допустившая ошибку, ответственна за внесение исправлений.