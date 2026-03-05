Какие ошибки в трудовой книжке снижают пенсию

Об этом рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев, передает ИА DEITA.RU.
В соответствии с трудовым законодательством, оформление и исправление данных в трудовых книжках регулируются статьями 66 и 66.1 ТК РФ. Кроме этого, Минтруд России в своем приказе № 320н от 19 мая 2021 года утвердил точные формы, порядок ведения и хранения трудовых книжек, что помогает урегулировать случаи внесения корректировок.
Специалисты, отвечающие за кадровое делопроизводство, несут особую ответственность за правильное заполнение трудовых книжек. Любая небрежность или ошибка на этом этапе могут стать причиной того, что определённые периоды работы не будут засчитаны в стаж для назначения пенсии. Особенно критичными являются ошибки, допущенные десятилетия назад, ещё до введения электронной системы учета и новых правил оформления.
Такие недочеты зачастую оказываются самыми сложными и неприятными, поскольку их трудно подтвердить документами, особенно если организация, в которой работал человек, сейчас находится на территории бывших республик СССР, которые могут быть недружественны России.
В таких случаях с целью восстановления стажа помогают косвенные доказательства — копии приказов, газетные публикации, свидетельские показания. Процесс признания этих сведений законным осуществляется через судебные органы.
Частой ошибкой является неправильная информация об образовании, месте работы или наградах. Важно знать, что исправлять такие сведения прямо в трудовой книжке запрещено — правильный способ заключается в внесении в свободную строку обновленных данных.
Также нередко возникают путаницы с названием организации или с печатью, которая не совпадает с официальным названием работодателя. В таких ситуациях следует сделать новую, корректную запись. При внесении данных об увольнении распространены ошибки в датах или реквизитах приказа — их исправление включает создание новой записи, а прежняя считается недействительной.
Очень важный момент — несоответствие ФИО или даты рождения, указанной в трудовой книжке, паспортным данным. Если эти сведения не совпадают, могут возникнуть проблемы при получении пенсии, потому что Пенсионный фонд сможет посчитать такую книжку недействительной, что полностью блокирует процесс начисления выплат. Особенно актуальна необходимость своевременного внесения изменений после смены фамилии, например, после заключения брака.
При оформлении новой трудовой книжки по приказу Минтруда, если кадровый специалист ошибся в расположенной на титульном листе записи, то его могут не исправлять — его просто уничтожают через специальную технику, а выдачу новой документации осуществляют уже после. Если же в трудовой уже есть записи, исправлять их должен только уполномоченный сотрудник — кадровик, руководитель организации или индивидуальный предприниматель. Важно подчеркнуть, что именно организация, допустившая ошибку, ответственна за внесение исправлений.
Исправления ошибок, допущенных в трудовой книжке другой компании, возможны только в трёх случаях: если организация прошла реорганизацию, то записи исправляет правопреемник, при ликвидации предприятия или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя.
В любом случае, для внесения корректировок потребуется подтверждение со стороны работодателя — например, справка с реальными данными о приеме, переводе или увольнении, где указаны номер приказа и структурное подразделение. Также можно использовать заверенную копию соответствующего приказа.