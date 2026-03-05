Глава Саратовской области Бусаргин: из-за ударов БПЛА пострадали три человека

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин вечером сообщил, что от Минобороны поступила информация об угрозе атаки беспилотников. По его словам, в районах возможной опасности работают системы оповещения, а все экстренные службы приведены в полную готовность. Ночью глава региона уточнил, что угроза БПЛА сохраняется, а все службы продолжают работать в усиленном режиме.