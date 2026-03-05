ДВФУ зафиксировал влияние землетрясения в Японии 2011 года на Приморье

Землетрясение 2011 года в Японии оставило след. Его постсейсмические последствия до сих пор ощущаются в Приморском крае и соседних районах Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), передает ТАСС.
В марте 2011 года Тохоку на востоке Японии потрясли землетрясение магнитудой 9,0 и цунами, в результате которых погибли или пропали без вести около 18,5 тысяч человек.
«Выяснилось, что постсейсмические процессы, вызванные этим мегаземлетрясением, продолжают влиять на наш регион и сегодня», — отметили в пресс-службе.
Ученые регистрируют повышенную скорость движения территории Приморья и прилегающих районов Китая к юго-востоку.
«Это следствие так называемых постсейсмических процессов, которые охватывают огромные территории вокруг очага землетрясения и могут продолжаться столетиями», — пояснил профессор департамента мониторинга и освоения георесурсов ДВФУ Николай Шестаков.
Сами движения территорий настолько малы, что не оказывают влияния на самочувствие людей, уровень грунтовых вод или целостность построек. Однако понимание их природы и механизма реализации очень важно для создания моделей геодинамики.
Международный коллектив ученых Политехнического института ДВФУ и Института прогноза землетрясений (Пекин) подвел промежуточные итоги многолетних исследований. Работа удостоена III премии Сейсмологического управления Китая (2025) за выдающиеся достижения в снижении рисков стихийных бедствий.
Напомним, в начале декабря прошлого года на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6. Эпицентр находился в Тихом океане, очаг находился на глубине 50 км.