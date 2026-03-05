Тренер Назаров отреагировал на драку «Амура» с «Нефтехимиком» во время рукопожатий

«Напряжение в регулярном чемпионате КХЛ достигло своего предела, дело дошло даже до драк на послематчевых рукопожатиях. Все понимают, что пора включаться, поезд в плей-офф постепенно уходит. Так что лучше включиться поздно, чем никогда», — приводит комментарий Назарова «Чемпионат».