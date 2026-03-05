Тюльпаны по правилам: точки для покупки цветов к 8 Марта открылись во Владивостоке

Продажа тюльпанов стартовала во Владивостоке. Купить свежие цветы к Международному женскому дню можно на 44 официальных точках, расположенных во всех районах города, сообщила пресс-служба администрации города.
«Ежегодно к 8 Марта во Владивостоке организуем специальные площадки для продажи цветов. На всех официальных точках у продавцов есть необходимые документы и разрешения. Призываем жителей и гостей города приобретать цветы именно в таких местах и поддерживать предпринимателей, которые работают законно», — приводит пресс-служба слова заместителя главы администрации города Екатерины Сиволовской.
Как пояснили специалисты управления развития предпринимательства и потребительского рынка, отличить легальную точку просто: на каждом таком лотке или в автолавке должно быть размещено соглашение, подтверждающее право торговать именно по этому адресу. Документ должен находиться на видном месте.
Купить цветы к празднику можно будет включительно до 10 марта. Торговые точки работают практически во всех районах города. Отметим, что ИА PrimaMedia уже писало о полном списке адресов, где можно будет легально приобрести весенние цветы, некоторые из них:
ул. Адмирала Горшкова, 20; ул. Адмирала Горшкова, 36; ул. Адмирала Юмашева, 10; ул. Анны Щетининой, 9; ул. Борисенко, 9б; ул. Борисенко, 106, стр. 2; ул. Верхнепортовая, 68 (3 места размещения).
В мэрии также предупреждают: за стихийную уличную торговлю без документов предусмотрена административная ответственность. Сейчас в городе проходят совместные рейды административных комиссий и полиции. Нарушителей фиксируют и привлекают к штрафам, поэтому покупка букета у обочины может обернуться проблемами не только для продавца, но и для покупателя, если товар окажется некачественным.
Напомним, что ИА PrimaMedia также подготовило цветочный обзор в преддверии 8 Марта. Корреспондент изучила прайс-листы оптовиков и витрины цветочных магазинов: вопреки ожиданиям о сезонном удешевлении, минимальная стоимость одного бутона сегодня стартует от 270 рублей и на пике спроса способна шокировать ценой в 600 рублей.