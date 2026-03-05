Тюльпаны по правилам: точки для покупки цветов к 8 Марта открылись во Владивостоке

В мэрии также предупреждают: за стихийную уличную торговлю без документов предусмотрена административная ответственность. Сейчас в городе проходят совместные рейды административных комиссий и полиции. Нарушителей фиксируют и привлекают к штрафам, поэтому покупка букета у обочины может обернуться проблемами не только для продавца, но и для покупателя, если товар окажется некачественным.