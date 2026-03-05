В Забайкалье суд аннулировал кредит в 1,4 миллиона, оформленный мошенниками

Сибиряку позвонили лжесотрудники службы безопасности банка. Они сообщили, что на его имя кто-то оформляет кредит, и чтобы предотвратить кражу, нужно срочно перевести деньги на «безопасные счета». Как рассказывает МК в Чите со ссылкой на Забайкальский краевой суд, мужчина поверил, выполнил все указания и перевел накопления незнакомцам. Позже выяснилось, что на его имя действительно оформили кредит на 1,4 миллиона рублей, а денег на счету, конечно, не было.
— Районный суд отказался признать договор недействительным. Эксперты посчитали, что раз мужчина сам подписал документы электронной подписью, значит, согласился с условиями. Однако краевой суд с таким решением не согласился, — пишут журналисты.
Выяснилось, что банк не убедился, что договор заключает именно владелец счета. Деньги ушли на сторонние счета в тот же день, но операторы не заблокировали подозрительные операции и не проверили, действительно ли клиент хотел распоряжаться кредитом именно так.
Судебная коллегия признала договор недействительным. Деньги считать неполученными, а возвращать долг и проценты мужчина не обязан.
