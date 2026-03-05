Ричмонд
Стало известно, откуда летели БПЛА на Саратов, где ранены люди

Эксперт Кондратьев сообщил, откуда ВСУ запускали БПЛА на Саратовскую область. Атака произошла минувшей ночью, не обошлось без пострадавших.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую область минувшей ночью. Откуда были запущены дроны, aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Что касается атаки на Саратов, вероятнее всего, дроны были запущены из района треугольника Харьков-Полтава-Днепр», — отметил эксперт.

Он также сообщил, какие БПЛА для атак мог применить противник.

«Это могли быть любые тяжелые дальнобойные беспилотники: “Лютый”, ПД-2, ФП-1», — сказал Кондратьев.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах. К сожалению, не обошлось без пострадавших: три человека получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над шестью регионами страны и Черным морем ночью силы ПВО сбили 76 украинских беспилотников самолетного типа.

По данным ведомства, 33 БПЛА ликвидировали в Саратовской области, 17 — над Черным морем, 10 — в Крыму, 9 — в Ростовской области, 4 — в Краснодарском крае, 2 — в Волгоградской области и 1 — в Астраханской области.

