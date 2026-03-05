Новосибирец отсудил у московского ЦУМа 176 тысяч рублей за плохие кроссовки

Тогда новосибирец решил обратился в суд с иском о защите прав потребителя. Он попросил взыскать с ответчика стоимость товара и других трат. Среди них: расходы на проведение экспертизы 8 тысяч рублей, на юридические услуги — 55 тысяч рублей, а также компенсацию за моральный вред, неустойку и штраф. Представитель ответчика на суд не явился. Он прислал возражения на иск и попросил судебную экспертизу. Мировой судья удовлетворил ходатайство и назначил эту процедуру.