Новосибирец отсудил у московского ЦУМа 176 тысяч рублей за плохие кроссовки

Житель Новосибирска судился с московским ЦУМом из-за некачественных кроссовок. Об этом рассказали в официальной группе ВКонтакте судебных участков мировых судей Ленинского района города.
Так, 22 апреля прошлого года мужчина взял в московском ЦУМе кроссовки за 31,5 тысячи рублей. Увы, обувь оказалась некачественной: левый кроссовок давил на стопу в районе мизинца и натирал. При ходьбе палец выгибался в неестественное положение. Покупатель вернулся в магазин, однако продавец отказался вернуть ему деньги.
Тогда новосибирец решил обратился в суд с иском о защите прав потребителя. Он попросил взыскать с ответчика стоимость товара и других трат. Среди них: расходы на проведение экспертизы 8 тысяч рублей, на юридические услуги — 55 тысяч рублей, а также компенсацию за моральный вред, неустойку и штраф. Представитель ответчика на суд не явился. Он прислал возражения на иск и попросил судебную экспертизу. Мировой судья удовлетворил ходатайство и назначил эту процедуру.
Эксперты лишь подтвердили доводы покупателя. В кроссовках нашли производственные браки: противоречие в маркировке и дате изготовления изделия, ассиметрию из-за неправильного соединения деталей, проседания материала верха обуви
По итогу суда договор купли-продажи должны расторгнуть. Продавец также обязан вернуть ответчику 31,5 тысячи рублей за товар, расходы на проведение экспертизы 8 тысяч рублей, расходы на юридические услуги 55 тысяч рублей, моральный вред 10 тысяч рублей, неустойку 31,5 тысячи рублей и штраф 40,5 тысячи рублей. Решение пока не вступило в законную силу.