Застряли за рубежом и боитесь увольнения? Адвокат объяснил, как сохранить рабочее место

Россияне, оказавшиеся в сложной ситуации за пределами страны, задаются вопросом: грозит ли им увольнение из-за невозможности вовремя выйти на службу. По словам адвоката Сергея Жорина, формально работодатель видит лишь отсутствие подчинённого на месте, что по Трудовому кодексу РФ расценивается как прогул. Об этом он рассказал Life.ru.