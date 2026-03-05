Застряли за рубежом и боитесь увольнения? Адвокат объяснил, как сохранить рабочее место

Однако юрист подчёркивает: ключевое значение имеет причина отсутствия.
Если человек реально не может вернуться — например, отменены рейсы, закрыто воздушное сообщение, нет возможности выехать из страны — это уже не прогул, а обстоятельства, которые от сотрудника не зависят.
Сергей Жорин.
Адвокат.
Главный риск для сотрудника заключается в молчании. Если человек просто перестал выходить на связь, руководство имеет полное право расторгнуть контракт. Чтобы защитить свои права, необходимо оперативно уведомить компанию о проблеме, предоставив подтверждающие документы: скриншоты отмен рейсов или официальные сообщения авиаперевозчиков.
Жорин рекомендует не дожидаться радикальных мер со стороны начальства, а сразу вступать в диалог. Есть несколько легальных способов урегулировать вопрос: оформить отпуск без сохранения зарплаты, запросить перевод на дистанционный формат или договориться о простое.
На практике большинство работодателей стараются договариваться, поскольку суды оценивают реальность обстоятельств, а не только формальное отсутствие на работе. Главный совет Жорина: если застряли за границей — не молчать. Письмо работодателю, подтверждающие документы и открытый диалог часто позволяют избежать увольнения.
Ранее власти ОАЭ приняли экстренные меры для иностранных граждан, которые не смогли покинуть страну из-за закрытия воздушного пространства. Такие люди будут освобождены от штрафов за просроченное пребывание.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.