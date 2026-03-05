С начала зимы с улиц Новосибирска вывезли более 2,5 млн кубометров снега

Зимний сезон в Новосибирске стал рекордным по объему уборки. С ноября по февраль с улиц вывезли свыше 2,5 миллиона кубометров снега. Об этом сообщает мэр Максим Кудрявцев.
Почти каждый месяц количество осадков превышало климатическую норму: в ноябре — 208%, декабре — 128%, январе — 118%, феврале — 112%.
За минувшие сутки вывезли 15,7 тысячи кубометров снега, еще 18,8 тысячи убрали роторной техникой.
На уборку ежедневно выходят более 560 машин и 300 рабочих. Очищают парковки, переходы, остановки и тротуары, обрабатывают дороги реагентами.