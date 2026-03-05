В 42 населённых пунктах Новосибирской области ввели карантин по бешенству

Одновременно сохраняется напряжённость с бешенством: 42 неблагополучных пункта с начала года, растёт число случаев у домашних животных. В 2025-м вакцинировали более 300 тыс. животных, включая оральную иммунизацию диких плотоядных. Ветслужба ожидает снижения заболеваемости в 2026 году.