Жилой комплекс в Тегеране, где находятся работники RT, подвергся бомбардировке

Также телеканал CNN, ссылаясь на источники, передал, что Центральное разведывательное управление США поставит оружие курдским отрядам, чтобы втянуть их в боевые действия на западе Ирана. Уточнялось, что в Белом доме надеются, что курды вступят в вооруженное столкновение с иранской армией уже в ближайшие дни.