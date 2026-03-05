Парту героя открыли в школе Егорлыкского района Ростовской области

В Новороговской школе № 2 Егорлыкского района Ростовской области открыли Парту героя. Она посвящена выпускнику учебного заведения Сергею Соковых, погибшему при выполнении задач в зоне СВО. Об этом сообщают местные власти.
Сергей Соковых участвовал в событиях на Донбассе с 2014 года. За этот период он был награжден Георгиевским крестом, а за участие в операции в Сирии его отметили медалью «За вклад в победу над ИГИЛ* в Сирии».
В 2022 году военнослужащий заключил контракт и ушел на СВО. Он участвовал в боях по освобождению Северодонецка. Там получил осколочное ранение, но после этого быстро вернулся из госпиталя в строй. 2 июня 2022 года погиб при штурме и зачистке пятиэтажек в Северодонецке.
Сергей Соковых посмертно удостоен ордена Мужества.
ИГИЛ* — запрещенная в России террористическая организация.
