Парту героя открыли в школе Егорлыкского района Ростовской области

В 2022 году военнослужащий заключил контракт и ушел на СВО. Он участвовал в боях по освобождению Северодонецка. Там получил осколочное ранение, но после этого быстро вернулся из госпиталя в строй. 2 июня 2022 года погиб при штурме и зачистке пятиэтажек в Северодонецке.