Глава ВСС Уфимцев заявил, что лечение онкологии в РФ обходится в миллионы рублей

Немногим ранее онколог Глеб Хребтов рассказал о факторе риска развития рака кишечника. Он отметил, что заболевание все чаще выявляют у людей 40−48 лет. По словам врача, одна из причин — малоподвижный образ жизни, связанный с офисной работой и удаленкой. Из-за длительного сидения могут возникать проблемы с моторикой кишечника и хронические воспаления, которые повышают риск развития болезни.