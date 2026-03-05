Глава ВСС Уфимцев заявил, что лечение онкологии в РФ обходится в миллионы рублей

Лечение онкологических заболеваний в России в среднем обходится в несколько миллионов рублей. Об этом заявил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в интервью РИА Новости.
По его словам, на данный момент подавляющее большинство пациентов, борющихся с онкологией, получают помощь бесплатно. Все происходит в рамках системы обязательного медицинского страхования.
«И в том числе многие высокоэффективные лекарства. В современных условиях все лечение пациента в рамках ОМС в среднем обходится в несколько миллионов рублей», — отметил Уфимцев.
Он также признал, что некоторые процедуры и исследования могут выполняться не сразу. Это связано с особенностями обеспечения лекарствами и организацией медицинских обследований.
«Это не нарушение, они не выходят за рамки установленных нормативов, но в данном случае, конечно, лучше получить лечение как можно быстрее», — добавил он.
По словам главы ВСС, из-за этого в стране активно развивается добровольное медицинское страхование. В частности, растет интерес к программам добровольного страхования, связанным с лечением онкологических заболеваний.
Немногим ранее онколог Глеб Хребтов рассказал о факторе риска развития рака кишечника. Он отметил, что заболевание все чаще выявляют у людей 40−48 лет. По словам врача, одна из причин — малоподвижный образ жизни, связанный с офисной работой и удаленкой. Из-за длительного сидения могут возникать проблемы с моторикой кишечника и хронические воспаления, которые повышают риск развития болезни.