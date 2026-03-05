Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Снег в Москве растает ближе к середине апреля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Думаю, что первая половина апреля, ближе к середине. Потому что, вот обращу ваше внимание, в первые числа марта высота снежного покрова уменьшилась сразу очень значительно — на 18 сантиметров. По данным метеостанции ВДНХ, с 72 до 54 сантиметров. Затем за следующие двое суток, с 3 по 4 марта, — только на три сантиметра», — рассказал Шувалов, отвечая на вопрос, когда растает снег в Москве.
Синоптик отметил, что в оставшиеся дни снежный покров, скорее всего, не увеличится и будет оставаться на таком же уровне около полуметра.